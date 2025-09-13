Gioia Tauro, il concerto del Trio Elysium presso la sala “Le Cisterne” | INFO

Oggi, sabato 13 settembre 2025 organizzato da AMA Calabria ETS e dall’Associazione Musica Insieme con la collaborazione della locale Amministrazione Comunale, presso la sala Le Cisterne, alle ore 19:00, avrà luogo il concerto del Trio Ekysium composto dalla flautista Veronica Romeo, dal sassofonisa Armando Pagnotta e dalla pianista Anna Lucia Trimboli. L’evento è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro.

Veronica Romeo, abile flautista e ottavinista, si è laureata in flauto e Musica d’insieme con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore presso il Conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia. Ha frequentato prestigiosi corsi di perfezionamento con illustri maestrie vinto numerosi premi in importanti concorsi nazionali e internazionali. Affianca all’attività cameristica e solistica anche quella di professore d’orchestra.

Armando Pagnotta consegue il Diploma Accademico di I livello in Sassofono a 18 anni con il massimo dei voti, lode, menzione d’onore e bacio accademico al Conservatorio di musica “San Pietro a Majella” di Napoli sotto la guida del rinomato M° Francesco Salime. Ha frequentato corsi di perfezionamento con illustri interpreti e vinto numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali di musica.

Anna Lucia Trimboli dopo una solida preparazione accademica che Le ha permesso di conseguire numerosi diplomi presso i Conservatori di Reggio Calabria, Roma e Vibo Valentia, ha partecipato con successo a numerosi concorsi pianistici ed arricchito la propria preparazione strumentale seguendo i corsi del Maestro Alessandro Taverna. Svolge un’intensa attività come solista e camerista in tutta Italia.

Il Trio Elysium eseguirà un programma dal titolo “Tra fantasia e virtuosismo” con musiche di Jules Auguste Demersseman, Jean-Baptiste Singelée, Gabriel Urbain Fauré, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Albert Franz e Karl Doppler e Luigi Hugues.

Ulteriori informazioni sull’evento al link https://www.amaeventi.org/evento/trio-elysium/.