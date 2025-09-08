Gioia Tauro balla con “Bella d’estati”: il successo del duo Priolo-De Francesco | INTERVISTE

La Calabria balla con “Bella d’estati“, la canzone di Stefano Priolo e Nino De Francesco fa tappa anche a Gioia Tauro, per i festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo, riscuotendo, come sempre, un grande successo. L’estate calabrese declinata al femminile, a giudicare dall’apprezzamento del pubblico e dalle tante date in calendario, verrà cantata e suonata anche ben oltre la stagione estiva.

Nell’intervista realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, le dichiarazioni dei protagonisti Stefano Piolo e Nino De Francesco.