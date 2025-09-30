Futura, rinnovata la partnership con RTV per la stagione 2025-2026

Le gare interne della Polisportiva Futura avranno una copertura televisiva integrale per tutta la stagione 2025-6. Il cammino nella seconda serie d’Italia non cambia frequenza. Accanto all’importantissima novità legata alle dirette, sul canale YouTube ufficiale, della Divisione Nazionale Calcio a 5, pronte a coprire tutto il torneo cadetto, il secondo d’Italia, arriva una lieta conferma. La massima realtà del Calcio a 5 reggino e l’emittente Reggio TV, canale 77, hanno infatti siglato l’accordo che consentirà ai tifosi giallo-blu e, più in generale, a tutti gli appassionati di Futsal di seguire per intero la nuova stagione calcettistica.

La società che raggruppa il comprensorio Reggio Calabria, Lazzaro e Motta San Giovanni ha, quindi, nuovamente, la sua televisione ufficiale. Un’opportunità in più per veicolare le immagini di un progetto sportivo ad ampio raggio che, trova la sua casa nello splendido e rinnovato impianto polivalente di Lazzaro, il Palattinà, esempio da seguire nell’impiantistica sportiva calabrese e non solo.

Dal canto suo Reggio TV, guidata dall’imprenditore Eduardo Lamberti Castronuovo, attraverso questa partnership rinnova un impegno a favore dello sport metropolitano che, da sempre, costituisce uno dei punti fermi nell’ambito dei progetti editoriali proposti dall’emittente.

Nel dettaglio l’accordo fra la Polisportiva e ReggioTv ha previsto la messa in onda integrale di tutte le partite interne del club, interviste e speciali che verranno inserite all’interno dei palinsesti settimanali dell’emittente nel seguitissimo Tg giornaliero del canale 77.

Le gare interne della Futura, inoltre, saranno trasmesse in differita ogni lunedì alle ore 19. Gli approfondimenti saranno presenti anche sull’On Demand della tua Tv: basta sintonizzarsi sul canale 77, premere freccia su e scorrere tra la programmazione del canale. E’ possibile visualizzare, i contenuti legati al mondo Futura anche sull’App di Reggio Tv, disponibile su dispositivi Ios ed Android. La Tv è visibile sul canale 77, 677 e canele 133 HbbTv.