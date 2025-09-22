Futura, Mendes: “progetto stimolante, voglio essere un punto di riferimento”

Ambiente positivo, entusiasmo alle stelle e la giusta dose di ambizione. Questo il clima alla Cadi Antincendi Futura alla vigilia dell’esordio in A2 Elite Futsal, in programma sabato 27 settembre al Palattinà contro Canicattì. L’ultimo test precampionato contro la Sandro Abate Avellino di Serie A Futsal, in programma lunedì al Pala Del Mauro, sarà l’ultimo scoglio prima del via alla stagione regolare. A scaldare gli animi dei tifosi giallo-blu ci sono anche le prime parole di una delle new entry più interessanti, Pedro Mendes, atleta valente arrivato dalla Serie A, subito in gol in Coppa della Divisione. Il giovane talento ha spiegato le ragioni della sua scelta e i suoi obiettivi in una recente intervista.

“Perché qui? Perché mi piace il progetto e, considerando i giocatori che ci sono, anche i giovani, l’idea progettuale di farci crescere insieme. Secondo me sarà una bella esperienza“, ha esordito Mendes. “Il primo impatto è stato molto, molto bello. Si vede che è un bel gruppo e faremo molto bene, sono sicuro“.

Il ragazzo non nasconde le sue ambizioni personali, delineando un percorso di crescita chiaro: “il mio obiettivo nel futsal? Sicuramente crescere, vincere tanti trofei e diventare un campione. E fare da riferimento ai giovani quando sarò più grande, come hanno fatto loro per me. Come ha fatto Humberto Honorio. Sarebbe bello ripercorrere quella carriera lì“.

L’impatto con Mister Martino? “Mi ha scritto, mi ha raccontato un po’ del progetto e mi è piaciuto veramente tanto. Sono contento che mi abbia scelto e ho colto l’occasione subito“. Un ambiente non del tutto nuovo per lui, che in squadra ritrova già alcune conoscenze: “sì, conosco Gabriele Ficara, Cividini, Honorio e Vitinho”. L’appuntamento di lunedì ad Avellino sarà l’ultimo banco di prova per testare i meccanismi della squadra contro un avversario di alto livello, la Sandro Abate.