Futura, Honorio: “si riparte con grinta. Obiettivo? Ripetere e migliorare la scorsa stagione”

“Una grinta grandissima”. Con queste parole Humberto Honorio, pilastro del Futsal italiano e mondiale con nove scudetti e tantissime gratificazioni conquistate in carriera, nel doppio ruolo di allenatore e giocatore, descrive lo spirito con cui la squadra affronta la ripartenza in una mattinata definita “importantissima” e piena di significati. Honorio fa un bilancio realistico ma carico di ottimismo: “ci siamo confrontati con la migliore squadra italiana, la Meta Catania per fare un po ‘il punto ed adesso siamo in corsa per la Coppa della Divisione dopo aver vinto la prima partita. Certamente siamo un po’ indietro, siamo in ritardo in certi aspetti – ammette – però la voglia di fare bene è ancora con noi”.

Honorio conferma e rilancia le attività globali del marchio Futura, commentando le parole dell’amministratore della Cadi Antincendi, Pietro Milasi, su possibili progetti correlati in Kenya. Ma è sul Brasile, sua terra natale, che si accende particolarmente. “In Brasile è quello che fanno da sempre – spiega riferendosi alla crescita dei giovani – Marcio Toni con la Futura in Brasile sta facendo bellissime cose, parte dall’Under 5 e Under 6”. Un vivaio d’eccellenza che ha già portato i suoi frutti, come dimostra il compagno di squadra Vitinho, “l’esempio lampante in carne e ossa di quanto anche dall’altra parte del mondo questo marchio sta facendo bene”. L’obiettivo dichiarato dal Presidente Nino Mallamaci è “speriamo di portare altri ragazzi qui in Italia come è successo con Vitinho”.

E per Humberto Honorio giocatore? L’obiettivo è duplice e chiaro: “migliorarmi ancora di più. Ho ancora tanta voglia di aiutare i ragazzi a crescere”, e soprattutto “ripeterci. Dobbiamo ripetere la stagione dell’anno scorso, se non addirittura migliorare quello che abbiamo fatto”.