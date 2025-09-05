Futura, Falcone: “ripartiamo con fame. Obiettivo? Dico…”

La Futura si appresta a vivere un’altra stagione all’insegna delle ambizioni. Sabato alle ore 18:00, si riapriranno le porte del Palattinà di Lazzaro per il primo test, uno scrimmage contro Aurora Gallico. Sono imminenti grandi novità. Da dove si riparte? “Ci aspetta una bella stagione – esordisce Andrea Falcone – ripartiamo da un campionato fatto bene e tanta voglia di riconferma. Vedremo cosa dirà il campo“.

Le parole del giocatore subito mettono in chiaro le intenzioni: non ci si accontenta, si vuole confermare e possibilmente migliorare quanto fatto in passato. Un tema, quello dei rinforzi, che Falcone affronta con pragmatismo. “Il nuovo gruppo abbiamo preso Mendes, Ficara, comunque ci possono dare una mano a livello di organico. Sono dei buoni giocatori. Speriamo facciano bene, sono sicuro che si metteranno a disposizione per la squadra“.

Ma il mercato della Futura non si è fermato qui. Il giocatore fa infatti ricorda il ritorno di tre giocatori di qualità, sottolineando come fossero necessari dopo le difficoltà della scorsa stagione.

“Cividini, Minnella e Gabriele Squillaci? Ci servivano. Abbiamo sofferto l’anno scorso con la loro assenza. Quest’anno fortunatamente ce l’abbiamo in gruppo. Speriamo possiamo andare il più lontano possibile“.

La domanda sorge spontanea: dopo un’annata già di livello, si può osare di più? “Eh, speriamo. Si punta sempre a fare meglio dell’anno scorso“, ammette Falcone con un mix di ambizione e realismo.

E sull’obiettivo di squadra, il discorso si fa più concreto: i play-off sono il traguardo minimo, ma in un campionato che si annuncia equilibrato e competitivo. “Obiettivo di squadra secondo te? Ma già a raggiungere i playoff ci sono molte squadre ben organizzate che puntano a vincere il campionato. Noi abbiamo un buon organico. Speriamo di raggiungere i play-off e poi vediamo“.

Infine, un accenno allo staff tecnico, punto di forza per qualsiasi squadra che voglia affrontare una stagione lunga e piena di insidie.

“Se ho parlato con i mister Honorio e Martino? Sì, sono sempre disponibili con tutti, non solo con me, con tutta la squadra e sono pronti a darci nuove indicazioni per come affrontare le partite“.