Futura, ci siamo! Inizia l’A2 Elite: è sfida contro il Canicattì al Palattinà | INFO

Finalmente ci siamo. La Cadi Antincendi Futura scende in campo per la prima di campionato. Terza stagione consecutiva in A2 Elite, quinta in Serie A per la massima espressione del Futsal nella città metropolitana di Reggio Calabria. I ragazzi cari al Presidente Nino Mallamaci scalpitano per fare bene. Si gioca alle ore 18.30 al Palattinà di Lazzaro, impianto che promette il classico tutto esaurito che, negli anni ha appassionato tutta la gente di Lazzaro, Motta San Giovanni e Reggio Calabria.

L’avversaria? Subito una corazzata, Canicattì.. Mittleman è il Mister di un team da urlo.Del Ferraro dalla A di Cosenza, Corallo da Melilli, e poi Messina, Sanz, l’Ex Molise Nathan, Laurenzana, Fischi. Il confermato Alex, Capitan Urse. Un team che ha investito moltissimo. La Futura affila le armi, nonostante gli acciacchi ed i giocatori ancora da recuperare.

I biglietti della gara sono già acquistabili on line al seguente link https://www.diyticket.it/events/Sport/26782/cadi-antincendi-futura-atletico-canicatti-5.

Abbonamenti e biglietti fisici al Palattinà, il giorno del match alle dalle ore 17.

La gara verrà trasmessa in Diretta Streaming sul canale nazionale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5 che ci accompagnerà per tutta la stagione con la telecronaca affidata alla voce del mondo Cadi Antincendi Futura, Giovanni Mafrici.

Link: https://www.youtube.com/@DivisioneCalcioaCinque

Arbitri della sfida Galasso di Aprilia, Cristea di Albano Laziale con Lucy Molinaro di Lamezia al cronometro.

Le dichiarazioni

Humberto Honorio, allenatore e giocatore: “mi aspetto di iniziare bene come abbiamo fatto l’anno scorso. Abbiamo ragazzi con tanta voglia di fare bene e abbiamo tanta voglia di fare bene anche noi. Speriamo di iniziare con la stessa grinta, con la voglia di ripeterci anche quest’anno. Abbiamo fatto un buon test contro una squadra di categoria superiore. Abbiamo giocato bene, abbiamo fatto qualche errore, che ci sta contro avversari che hanno una marcia in più. Ma speriamo di iniziare bene.

Mi aspetto un campionato molto più difficile dell’anno scorso, con squadre più attrezzate. Iniziare bene e fare la maggior parte dei punti in casa ci darà una gran mano. Un invito per i tifosi? Aspettiamo tanta gente qui, come sempre. Molto spesso non serve neanche chiamarli, perché vengono in automatico. Qui c’è tantissimo calore e tanta passione. Come sempre, il Pallattinà sarà pieno, e sarà il nostro uomo in più“.

Peppe Scopelliti, calcettista: “sì, finalmente iniziamo. Abbiamo finito un buonissimo precampionato, ci siamo preparati bene e non vediamo l’ora di iniziare. Vi aspettiamo numerosi sabato alle 18:30, perché sappiamo che il pubblico sarà il nostro uomo in più. Riguardo al gruppo, la base è quella della scorsa stagione: siamo un gruppo sano, con ragazzi splendidi che danno tutto in allenamento e in gara. Sull’avversario, riconosciamo che è una squadra importante con un roster di livello, ma noi siamo in casa e cercheremo di fare la nostra partita senza mollare neanche un centimetro“.