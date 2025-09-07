Futura, buon test match contro l’Aurora Gallico: nel 7-0 doppietta per Pedro Mendes

Primo scrimmage assoluto per i giallo-blu. Prima amichevole dove, il risultato non importa e non deve importare. Test contro l’Aurora Gallico (che ringraziamo per la grande disponibilità). Tanta differenza ma allo stesso tempo tanto impegno. 3-0 nel primo tempo, 7 a 0 il finale al Palattinà per gli uomini allenati dal tandem Honorio e Martino che, torneranno in scena il 10 settembre al Palacatania per giocare a cospetto dei campioni d’Italia della Meta, scudettati due volte consecutivamente.
Il tour successivo, invece, sarà la partecipazione alla Coppa della Divisione. Tanti segnali sui quali lavorare: doppietta per la new entry Pedro Mendes, a segno Honorio, Torino, Melito, Scopelliti e Pizetta.