Futura, Alessandro Squillaci: “ripartiamo da una grande forma”

Il 10 settembre, la Futura giocherà il secondo test stagionale, questa volta in casa dei campioni d’Italia della Meta, al Palacatania. Grandissime novità in arrivo, invece, giovedì 11: verranno esposte all’interno di un’importante conferenza stampa. Nel frattempo, una conferma all’insegna dell’entusiasmo e della massima competitività. È quello di Alessandro Squillaci, calcettista della Futura in un campionato che si annuncia più agguerrito che mai, non nasconde l’ottimo stato di forma e le ambizioni personali e di squadra. Squillaci ha tracciato un bilancio della preparazione estiva, svelando le carte di una Futura pronta a lottare.

Da dove riparti, Alessandro? “Eh, riparto da una gran forma – esordisce con un sorriso – perché quest’estate l’ho passata solo a fare tornei e quindi, diciamo, non ho perso la forza fisica. E sono andati bene, sì, sì, la maggior parte”. La bellissima notizia è che giocherà accanto al fratello Gabriele di nuovo. “Per fortuna. Per fortuna sì, è tornato. Spero che possa riprendere al più presto e in gran forma”. Un’affermazione che sottolinea non solo il legame familiare ma anche la complicità tecnica tra i due”. Ma l’occhio è già rivolto alla squadra e alla stagione che verrà. Sul nuovo campionato, Squillaci non ha dubbi: “Penso che sarà un livello un po’ più alto dell’anno scorso, ma noi ci siamo preparati, siamo una bella squadra attrezzata e faremo la nostra figura”.

Conoscevi già i nuovi? La risposta è immediata: “Sì, conoscevo già Gabriele Ficara, Pedro Mendes li conoscevo perché abbiamo avuto alcune esperienze insieme in nazionale, anche da avversari in vari tornei”. Un fattore non da poco per accelerare l’affiatamento in campo. Infine, i progetti personali all’interno di un gruppo ambizioso. “Io voglio sempre dare il massimo. Spero di ricavarne il più possibile in minutaggio e… gol”.