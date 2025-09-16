Futsal, Cadi Antincendi Futura saluta Antonio Pannuti

La Cadi Antincendi Futura annuncia con un arrivederci il temporaneo addio di Antonio Pannuti, figura storica e pilastro della società e del gruppo squadra. Già Capitano della formazione di Serie A2 Elite, Totò è stato un punto di riferimento in campo e, soprattutto, una guida preziosa per centinaia di bambini nel ruolo di allenatore della Scuola Calcio Futura. La pausa forzata è dettata da importanti e inderogabili impegni lavorativi che richiederanno la sua completa disponibilità per l’intera stagione sportiva.

A testimonianza del profondo legame che lo unisce alla società, lo stesso Pannuti ha voluto rivolgere un commosso saluto a tutta la grande famiglia della Futura: “quest’anno non potrò essere presente come allenatore della scuola calcio e come giocatore. Sono alla Futura da 14 anni e ci tenevo a ringraziare veramente tutti: dalla società, ai mister, ai miei compagni. Augurarvi un grosso in bocca al lupo per il campionato. Vi seguirò dalle dirette, come vostro primo tifoso. Forza Cadi Antincendi Futura e grazie ancora!“.

Un commiato che non è un addio, ma un “a presto”. La società, i compagni, gli allievi e tutto lo staff ringraziano Antonio per gli anni di dedizione incondizionata, per i suoi insegnamenti e per l’enorme contributo umano e sportivo, augurandogli il massimo successo in questa nuova avventura professionale