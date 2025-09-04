Fuori dall’AIA, ora ha il parziale dietrofront: l’arbitro reggino Francesco Cosso reintegrato al VAR

StrettoWeb

Ad agosto tagliato fuori, dopo un mese reintegrato, ma al VAR. Parziale dietrofront dell’AIA sull’arbitro reggino Francesco Cosso, escluso solo poche settimane fa. Era inizio agosto e, dopo le nomine, Cosso era era risultato idoneo ma non ammesso per “limiti numerici” , scatenando un’onta di reazioni da Reggio Calabria, in difesa dell’arbitro. Ora, come si legge sui canali social dell’ex direttore di gara Calvarese, “la CAN ha chiesto un’aggiunta straordinaria: la motivazione ufficiale parla di ‘esigenze operative concrete e attuali’ e di un richiamo al manuale FIFA sul profilo del VAR (‘The VAR must be a current or former referee, not an assistant’)”.