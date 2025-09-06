Francesco Totti arriva a Reggio Calabria: che accoglienza! FOTO e VIDEO

E’ il grande protagonista, per forza di cose, insieme a Roberto Baggio. Francesco Totti è uno dei due numeri 10 che questa sera emozionerà il “Granillo” per il raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia” a Reggio Calabria. Il capitano della Roma è arrivato in giornata, accolto all’Aeroporto da una folla entusiasta che ha urlato il suo nome. Protetto dalla sicurezza, ha avuto difficoltà ad avvicinarsi all’auto, quella che lo ha condotto verso uno degli hotel più belli della città. Ed è proprio da lì, con lo sfondo dello Stretto, che il campione ha scattato una foto, postata dagli organizzatori di “Serie A – Operazione Nostalgia”.

Di seguito il video dell’accoglienza: