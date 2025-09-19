Flotilla, i giovani stanno con Greta (che si dimette). Chi al suo posto? “Chiara Ferragni e Jovanotti”

Chiara Ferragni
Foto di Ettore Ferrari / Ansa

L’operazione Global Sumud Flotilla sembra aver fatto breccia sui giovani adulti, come da copione, vista la ferrea volontà dei partecipanti di utilizzare internet del “fascistone” Musk per garantirsi un solido e continuo accesso a Instagram. La presenza di Greta Thunberg, personaggio molto amato dai più giovani per le sue battaglie green e umanitarie, contribuisce a generare consenso. E poco importa se la stessa Greta ha fatto un deciso passo indietro nella sua battaglia, dimettendosi dal direttivo della Flotilla perchè infastidita dalla troppa pubblicità e dalla poca Palestina.

Secondo una ricerca effettuata dalla testata Spot and Web su un panel di 300 giovani della fascia 18-25 anni, la sola presenza di Greta persuade sulla necessità di intervento il 63% del campione. Interrogati sui desideri circa i protagonisti della missione, più della metà degli intervistati della Generazione Z apprezzerebbe la presenza nelle imbarcazioni anche di personaggi dal grande appeal “digitale”: in primis Chiara Ferragni che il 19% vorrebbe ospite di una delle barche, convinti dal nuovo corso intrapreso e desiderosi di vederla in campo. Ma anche Jovanotti, simbolo di libertà e indipendenza che travalica le generazioni, con il 16% delle preferenze sarebbe tra i desideri dei giovani. Chiude il podio il cantante Ultimo, con il 14% delle preferenze.

Seguono idoli giovanili come Geolier (12%), Ghali (10%) ed Elodie (9%); poi un altro cantante dal grande seguito come Dargen D’Amico (8%) e, a chiudere questa speciale top 10, rappresentanti della vecchia generazione ma molto popolari tra le nuove leve come Fiorella Mannoia (5%), Carlo Verdone (3%) e Alessandro Gassman (1%).

Gli stessi intervistati sono consapevoli che le imbarcazioni parte dell’operazione operano in settori rischiosi per la sicurezza, indipendentemente dalla natura della navigazione, pur non conoscendone i dettagli.

