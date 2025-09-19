Flotilla, i giovani stanno con Greta (che si dimette). Chi al suo posto? “Chiara Ferragni e Jovanotti”

L’operazione Global Sumud Flotilla sembra aver fatto breccia sui giovani adulti, come da copione, vista la ferrea volontà dei partecipanti di utilizzare internet del “fascistone” Musk per garantirsi un solido e continuo accesso a Instagram. La presenza di Greta Thunberg, personaggio molto amato dai più giovani per le sue battaglie green e umanitarie, contribuisce a generare consenso. E poco importa se la stessa Greta ha fatto un deciso passo indietro nella sua battaglia, dimettendosi dal direttivo della Flotilla perchè infastidita dalla troppa pubblicità e dalla poca Palestina.

Secondo una ricerca effettuata dalla testata Spot and Web su un panel di 300 giovani della fascia 18-25 anni, la sola presenza di Greta persuade sulla necessità di intervento il 63% del campione. Interrogati sui desideri circa i protagonisti della missione, più della metà degli intervistati della Generazione Z apprezzerebbe la presenza nelle imbarcazioni anche di personaggi dal grande appeal “digitale”: in primis Chiara Ferragni che il 19% vorrebbe ospite di una delle barche, convinti dal nuovo corso intrapreso e desiderosi di vederla in campo. Ma anche Jovanotti, simbolo di libertà e indipendenza che travalica le generazioni, con il 16% delle preferenze sarebbe tra i desideri dei giovani. Chiude il podio il cantante Ultimo, con il 14% delle preferenze.

Seguono idoli giovanili come Geolier (12%), Ghali (10%) ed Elodie (9%); poi un altro cantante dal grande seguito come Dargen D’Amico (8%) e, a chiudere questa speciale top 10, rappresentanti della vecchia generazione ma molto popolari tra le nuove leve come Fiorella Mannoia (5%), Carlo Verdone (3%) e Alessandro Gassman (1%).

Gli stessi intervistati sono consapevoli che le imbarcazioni parte dell’operazione operano in settori rischiosi per la sicurezza, indipendentemente dalla natura della navigazione, pur non conoscendone i dettagli.