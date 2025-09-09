Fischi a Infantino al Granillo, un cittadino: “vergogniamoci, abbiamo fatto capire al mondo perché siamo una città con la squadra in Serie D”

Un cittadino di Reggio Calabria e tifoso della Reggina, Leandro (Leo Fisani), ha scritto alla redazione di StrettoWeb per esprimere tutto il suo malcontento relativamente alla vicenda dei vergognosi fischi al presidente della FIFA Infantino prima del raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia” al Granillo. “Sabato sera allo stadio Granillo – si legge nella riflessione del cittadino – davanti a tutti i grandi campioni del calcio, la tifoseria (pseudo) di Reggio ha toccato il fondo della vergogna. I fischi e gli ululati indirizzati al Presidente Infantino, reo non si sa di cosa, che appena qualche ora prima aveva speso parole al miele nei confronti della Città e della sua gente, del posto (Reggio) che riconosce che lo ha emozionato più dell’incontro alla Casa Bianca con il Presidente Trump o quello con il Presidente del Messico, prossimi Paesi organizzatori dei Mondiali 2026, hanno fatto capire al mondo intero (si perché la partita era trasmessa live su Fifa Channel), perché siamo una città con la squadra in serie D. Senza se e senza ma“.

“Non è arrivata nessuna scusa dalla città”

“Ma la cosa che più colpisce in questa situazione di maxi vergogna – continua – è che ad oggi, tranne le più valide testate giornalistiche on Line, nessuna scusa è arrivata in nome e per conto della Città da parte delle Istituzioni e del mondo sportivo di Reggio Calabria. Un silenzio “assordante” verso un gesto che ha infangato il nome della Città ed i colori della Reggina. Si perché la Tribuna che ha fischiato e ululato all’indirizzo del Presidente è quella che la domenica va allo stadio vantandosi di essere i tifosi Vip- Doc della Reggina….!!! Poveracci, non avete neppure idea cosa voglia dire rispetto ed educazione, figuriamoci cosa ne capite di valori sociali e dello Sport”.

“La città dopo una giornata magnifica in un attimo è riuscita a gettare tutto nel fango, in un mare di vergogna che sarà molto difficile da cancellare. E ironia della sorte, appena il giorno dopo alla prima partita di campionato la corazzata Reggina è stata colpita e affondata da un allenatore che sapete come si chiama?? Si, proprio come il Presidente che qualche ora prima era stato denigrato dalla Tribuna Reggina… Scherzi del destino, mah… Ci consola solo il pensiero della sacrosanta verità degli antichi latini, “Nemo Profeta in Patria…” Ma resta quel “Silenzio Assordante” del dopo, che ancora adesso rimbomba…” conclude.