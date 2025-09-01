Finisce la telenovela Donnarumma: il portiere della Nazionale ha una nuova squadra

StrettoWeb

Dopo la brusca e improvvisa (magari neanche così tanto) rottura con il PSG, figlia di problemi con il rinnovo di contratto, mascherati dalla volontà di Luis Enrique di puntare su Chevalier, portiere più abile con i piedi e nella costruzione della manovra da dietro, la telenovela sul futuro di Gigio Donnarumma è arrivata all’ultima puntata. Happy ending, poco prima del gong del mercato estivo. Il rischio di restare senza squadra nell’anno del Mondiale era alto, m Donnarumma al Manchester City: i dettagli a non percorribile.

Donnarumma al Manchester City: i dettagli

Gigio Donnarumma sbarca in Premier League: difenderà i pali del Manchester City. Il City ha perfezionato la cessione di Ederson al Fenerbahçe, dando il via libera all’affare col Psg. Quella per Gigio diventa la prima operazione tra il Psg dell’emiro del Qatar e il City dello sceicco di Abu Dhabi, da quando hanno la proprietà dei due club: si chiude per 35 milioni di euro.

Il City rinforza la batteria dei portieri dopo aver acquistato James Trafford, ripreso per 35 milioni dal Burnley, soffiandolo al Newcastle, che è stato titolare nelle prime tre partite di Premier.