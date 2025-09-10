Falcone: “spesa in housing fuori da vincoli bilancio: ok da Strasburgo come voluto da Forza Italia”

“Oggi a Strasburgo il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione della Commissione Sviluppo Regionale sul buon utilizzo dei fondi di Coesione nell’housing. L’aula ha sancito un principio di grande rilevanza, secondo cui le spese per le politiche sull’Housing potranno essere considerate fuori dai vincoli di bilancio. Forza Italia ha convintamente sostenuto questa proposta, differenziandosi dal resto del Gruppo PPE assieme alle delegazioni portoghese e greca, e confermando di essere in prima linea per una svolta nelle Politiche abitative in Europa.

In ossequio al nostro impegno in Commissione HOUS, lavoriamo per liberare risorse per le politiche abitative, per abbassare gli affitti, per realizzare infrastrutture e risanamento nelle città e nei territori“. Così il vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, Marco Falcone, membro della Commissione Politiche abitative, dopo il voto di oggi a Strasburgo sulla relazione riguardo l’uso dei Fondi di Coesione per contenere la crisi abitativa in UE.

“La prossima settimana saremo come Commissione HOUS in missione a Palermo e Milano – aggiunge Falcone – per mettere a fuoco le diverse esigenze territoriali del Paese, assieme a eurodeputati da diversi Stati membri. FI lavora per una nuova stagione di investimenti sulla casa in Europa e in Italia, guardando a giovani, categorie fragili e territori svantaggiati come Isole e Sud“, conclude l’eurodeputato azzurro.