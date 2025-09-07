EuroBasket, l’Italia si sveglia nel finale ma non riesce a passare e viene eliminata: vince la Slovenia

L’Italia è fuori dall’Europeo, eliminata dalla Slovenia. Un gran peccato, per gli azzurri, dopo il bel percorso nel girone. Un gran peccato anche perché sono state eliminate pure Serbia e Francia, due squadre fortissime ma nella stessa parte del tabellone. Nel caso in cui la squadra di Pozzecco fosse andata avanti, avrebbe potuto avere il cammino un po’ più facile, anche se poi avrebbe beccato una comunque temibile Germania. Un gran peccato, però, soprattutto per la rimonta nella parte finale di gara. A un certo punto sotto di 19 punti, la squadra è arrivata a -1, negli ultimi due minuti di gara. Una partita sempre in salita, dall’inizio, ma che gli azzurri hanno avuto modo di riaccendere nel finale.

Gallinari non precisissimo negli ultimi due liberi (ne ha realizzato solo uno), la stanchezza l’ha fatta da padrona nel finale, con diverse triple fallite dall’Italia. Alla fine, con qualche fallo di troppo, la Slovenia è riuscita ad allargare nuovamente il punteggio, grazie ai liberi di Doncic (per lui 42 punti e 10 rimbalzi), chiudendo 77-84. La partita è finita così. La Slovenia ha meritato, perché è sempre stata davanti. Si sapeva dell’avversario difficile e della parte di tabellone complessa. Dal 2013 sempre fuori ai Quarti, si interrompe la striscia agli Europei di oltre 10 anni. Una giovane Italia chiude l’Europeo agli Ottavi.