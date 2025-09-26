EPAP, rinnovati gli organi statutari: 3 geologi calabresi eletti negli organi direttivi | NOMI

Il 22 settembre scorso si è ufficialmente insediata la nuova governance dell’EPAP, l’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale che riunisce i professionisti attuari, chimici, fisici, agronomi, forestali e geologi. A distinguersi in questa tornata elettorale è stata la rappresentanza calabrese della categoria dei geologi, che vede l’elezione di ben tre professionisti all’interno degli organi decisionali dell’Ente. Un risultato accolto con viva soddisfazione dal Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria, Giovanni Andiloro, che – a nome dell’intero Consiglio – ha espresso il proprio compiacimento per l’importante affermazione.

Nel dettaglio, il geologo Alfonso Aliperta è stato riconfermato, per la terza volta consecutiva, all’interno del Consiglio d’Indirizzo Generale (CIG), organo che può essere considerato il “parlamento” dell’EPAP, in quanto sede di indirizzo e rappresentanza politica delle categorie aderenti. L’elezione di Aliperta rappresenta una chiara testimonianza dell’apprezzamento e della fiducia maturati nel tempo da parte della comunità professionale. Accanto a lui, siederà anche il geologo Francesco Fragale, già componente del Comitato dei Delegati nella precedente consiliatura e già Segretario della Fondazione Centro Studi del CNG, il cui contributo è stato premiato con un nuovo incarico all’interno del CIG. A completare la compagine calabrese all’interno dell’Ente, il geologo Domenico Putrino, già Vice Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria alla sua prima esperienza negli organi statutari di Epap, è stato eletto nel Comitato dei Delegati.

La significativa affermazione dei geologi calabresi negli organi di governo dell’EPAP giunge a coronamento di un periodo particolarmente positivo per la categoria, che di recente ha rinnovato anche il Consiglio dell’Ordine regionale e ha espresso rappresentanza nel Consiglio Nazionale dei Geologi. La straordinaria partecipazione al voto da parte degli iscritti calabresi in tutte le consultazioni è il segnale di una comunità professionale attiva, coesa e riconosciuta nei principali consessi nazionali di riferimento.