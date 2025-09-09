Emozione e fede: le parrocchie di Archi in pellegrinaggio a Roma

Dal 5 al 7 settembre 2025, le comunità parrocchiali di Archi Carmine e Archi Cep hanno vissuto una straordinaria esperienza di fede, comunione e pellegrinaggio a Roma, in occasione del Giubileo 2025. Guidati rispettivamente da don Danilo Latella, parroco di Maria Santissima del Carmelo in Archi Carmine, e da don Giovanni Giordano, parroco di Santo Stefano da Nicea in Archi Cep. I fedeli hanno preso parte a tre giornate ricchissime di momenti spirituali e comunitari

Il pellegrinaggio: una comunità in cammino

Il viaggio verso Roma non è stato soltanto uno spostamento geografico, ma un vero e proprio cammino spirituale che ha coinvolto adulti, giovani, anziani e famiglie. Le parrocchie si sono unite, superando confini e appartenenze, per formare una sola comunità: quella di Archi pellegrina di speranza.

Fin dal primo giorno, i pellegrini hanno avuto la grazia di attraversare le Porte Sante delle Basiliche, compiendo il gesto giubilare che segna la riconciliazione e il rinnovamento interiore. Molti hanno descritto il momento come toccante e liberatorio, una vera immersione nella misericordia di Dio.

Udienza con Papa Leone XIV: la parola che illumina

Il sabato mattina, Piazza San Pietro si è riempita di migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del mondo. Tra loro, anche la comunità di Archi ha partecipato con emozione all’Udienza del Papa.

Il Santo Padre ha rivolto un pensiero forte e semplice: ciascuno di noi è come un terreno che, pur segnato da durezza e fragilità, custodisce in profondità una “terra buona”, capace di accogliere il seme della Parola di Dio e di trasformarlo in tesoro. Un invito chiaro a non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà, ma a scavare in profondità per ritrovare la bellezza e la ricchezza nascosta che il Signore ha seminato in ciascuno.

Le parole del Papa hanno risuonato con particolare forza tra i pellegrini, che hanno percepito il senso di essere parte di una Chiesa universale viva e in cammino.

Canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati: santi giovani per i giovani e per la Chiesa intera

Il momento culminante del pellegrinaggio è stato la partecipazione alla Santa Messa di canonizzazione di San Carlo Acutis e San Piergiorgio Frassati, celebrata domenica in Piazza San Pietro.

Le lunghe attese – ore di fila per accedere alla celebrazione come anche, sabato pomeriggio, per sostare davanti alla tomba di Papa Francesco – non hanno scoraggiato i fedeli, che hanno vissuto l’esperienza con pazienza, preghiera e grande emozione.

La canonizzazione di due giovani santi ha acceso tanto entusiasmo San Carlo, “l’influencer di Dio”, e San Pier Giorgio, “l’uomo delle Beatitudini”, sono diventati punti di riferimento concreti e vicini, esempi che dimostrano come la santità non sia lontana o irraggiungibile, ma possibile nella vita quotidiana di ciascuno.

Una comunità unita nella fede

Il pellegrinaggio è stato anche occasione di preghiera silenziosa e intensa, come quella vissuta davanti alla tomba di Papa Francesco, dove i pellegrini hanno affidato le proprie intenzioni personali e comunitarie.

Ma è stato soprattutto un tempo di unità tra le comunità di Archi. Per tre giorni, i fedeli delle parrocchie hanno pregato, camminato, condiviso fatiche, sorrisi ed emozioni come una sola famiglia. È emersa la bellezza di sentirsi parte di qualcosa di più grande, di una Chiesa che non si chiude in sé stessa ma che cammina insieme, nel segno della comunione.

Le parole dei parroci

A conclusione del pellegrinaggio, i due parroci hanno voluto ringraziare tutti i partecipanti.

Don Danilo Latella ha commentato: “Abbiamo vissuto un tempo di grazia che ci richiama alla bellezza di essere parte di una Chiesa viva e universale. Roma, con la sua storia e con l’incontro con il Papa, ci ha ricordato che la fede non è mai solo personale, ma comunitaria, un cammino da vivere insieme“.

Don Giovanni Giordano ha aggiunto: “la canonizzazione di Carlo e Pier Giorgio ci ricorda che la santità è possibile. Sono modelli che parlano al nostro tempo e che ci spronano a vivere la fede con gioia e radicalità partendo sempre dall’ Eucaristia“.

Il bilancio di un’esperienza indimenticabile

La fatica delle lunghe camminate e delle attese è stata ampiamente ricompensata dalla gioia di vivere un’esperienza unica di Chiesa pellegrina.

Molti fedeli hanno sottolineato come questo pellegrinaggio abbia rappresentato una vera svolta: un invito a rinnovare la propria fede, a coltivare la speranza e a vivere con maggiore consapevolezza la dimensione comunitaria.

Il Giubileo 2025 resterà così non solo una data sul calendario, ma un segno concreto impresso nei cuori di chi lo ha vissuto in prima persona.

Uno sguardo al futuro

Il ritorno a casa non segna la conclusione, ma l’inizio di un nuovo percorso. La comunità di Archi torna arricchita, pronta a mettere a frutto i doni ricevuti: le parole del Papa, la testimonianza dei nuovi santi, l’esperienza di unità vissuta.

Un seme che, come ricordato dal Santo Padre, germoglierà nella terra buona custodita nel cuore di ciascuno. Un pellegrinaggio che non resterà solo nella memoria, ma che continuerà a dare frutti nella vita pastorale e quotidiana della comunità.