Elezioni Regionali, Meloni: “centrodestra unito, italiani ancora con noi”

“Sono passati 3 anni e più da quando eravamo in questa piazza 3 anni fa e oggi in questa piazza c’è più gente di allora. Non era scontato dopo 3 anni di governo, non era scontato che ci fosse così tanta gente qui. Significa che gli italiani vedono che ce la stiamo mettendo tutta, significa che le aspettative non sono state deluse”. E’ uanto ha affermato il premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al comizio del centrodestra ad Ancona, a sostegno di Francesco Acquaroli per le elezioni regionali del 28 e 29 settembre prossimi.

Meloni: “Italiani ancora con noi”

“Operiamo in un contesto internazionale molto complesso, una difficile situazione internazionale che abbiamo usato come occasione per dare all’Italia la possibilità di essere affidabile, centrale, autorevole e schietta”. Così il premier Giorgia Meloni. “Da tre anni governiamo una nazione e oggi in questa piazza c’è più gente di quanta ce ne fosse nel 2022, non era scontato che dopo tre anni di governo ci fosse fiducia in noi“, rimarca Meloni.

Meloni: “il conte Mascetti sarebbe fiero del Conte del M5s”

“Ho sentito Conte dire, ‘noi non siamo alleati del Pd, abbiamo un progetto, che è mandare a casa Meloni’. Punto primo, il conte Mascetti sarebbe stato fiero di Conte. Ma che progetto è mandare a casa Meloni? Io governo per gli italiani, mica contro gli altri”, evidenzia Meloni.

Meloni: “centrodestra unito da 30 anni”

“La nostra è un’alleanza solida e quando sui giornali ci dicono che noi siamo divisi e ci tiriamo i cartoccetti…Io dico: fatevene una ragione, stiamo insieme da 30 anni e continueremo a stare insieme al governo, non sprecheremo questa occasione storica”, puntualizza Meloni.