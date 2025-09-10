Elezioni Regionali Calabria, sorteggiato l’ordine delle liste nelle 3 circoscrizioni

I Tribunali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria hanno completato le operazioni di sorteggio per stabilire l’ordine delle liste sulle schede elettorali per le elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. Ieri, invece, c’è stato l’ordine per stabilire i candidati alla presidenza della Regione nelle schede con primo Roberto Occhiuto per il centrodestra, secondo Pasquale Tridico per il centrosinistra, terzo Francesco Toscano per Democrazia Sovrana e Popolare.

Liste

Circoscrizione centro

Nella circoscrizione centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia) il sorteggio al Tribunale di Catanzaro ha determinato questo ordine: Udc, Forza Azzurri, Noi Moderati, Occhiuto Presidente, Forza Italia, Lega, Sud chiama Nord, Fratelli d’Italia per la coalizione di centrodestra a sostegno di Occhiuto, quindi Alleanza Verdi Sinistra, Pd, Movimento 5 Stelle, Democratici Progressisti, Tridico Presidente e Casa Riformista per la coalizione di centrosinistra a sostegno di Tridico e infine Democrazia Sovrana Popolare per Toscano.

Circoscrizione Nord

Nella circoscrizione Nord (Cosenza) il sorteggio al Tribunale di Cosenza ha determinato questo ordine sulle schede elettorali: Udc, Lega, Forza Azzurri, Forza Italia, Noi Moderati, Occhiuto Presidente, Sud chiama Nord, Fratelli d’Italia per la coalizione a sostegno di Occhiuto, quindi per la coalizione a sostegno di Tridico la lista Tridico Presidente, Movimento 5 Stelle, Pd, Democratici Progressisti, Casa Riformista e Alleanza Verdi Sinistra, infine la lista Democrazia Sovrana Popolare per Toscano.

Circoscrizione Sud

Nella circoscrizione Sud (Reggio Calabria) il sorteggio al Tribunale ha determinato questo ordine sulle schede elettorali: Sud chiama Nord, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Forza Italia, Occhiuto Presidente, Noi Moderati, Forza Azzurri per la coalizione di centrodestra, per la coalizione di centrosinistra Movimento 5 Stelle, Pd, Democratici Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Casa Riformista e infine Democrazia Sovrana Popolare.