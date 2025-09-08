Elezioni Regionali Calabria: Lucano escluso dalle liste di Alleanza Verdi Sinistra, applicata la legge Severino

La Corte d’Appello di Catanzaro che ha ritenuto Mimmo Lucano incandidabile in forza dell’ 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, meglio noto come Legge Severino. In sostanza il sindaco di Riace ed europarlamentare, non può essere candidato nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione di Pasquale Tridico per aver “subito condanne definitive per reati commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri pubblici”.

Insomma, un grande problema per il centrosinistra e per Tridico, in quanto Lucano era un candidato di punta della coalizione progressista (nella circoscrizione di Reggio Calabria e Cosenza=). Adesso, sicuramente, ci sarà un ricorso da parte del partito di Fratoianni e Bonelli.