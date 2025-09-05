Elezioni Regionali Calabria, le liste di Fratelli d’Italia nelle tre circoscrizioni: Wanda Ferro capolista al centro | NOMI

Fratelli d’Italia ha presentato i candidati in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. Il partito di Giorgia Meloni, asse portante del centrodestra che candida Roberto Occhiuto alla presidenza, punta sugli assessori e consiglieri regionali uscenti, tranne il reggino Neri. Nella circoscrizione centro il capolista è Wanda Ferro, coordinatore regionale di Fdi e sottosegretario di Governo. Come avevamo scritto ieri, nelle liste anche l’ex grillina Dalila Nesci.
Candidati
Circoscrizione Cosenza
- Angelo Brutto
- Luciana De Francesco
- Anna De Gaio
- Dora Mauro
- Sabrina Mannarino
- Pietro Molinaro
- Attilio Parrotta
- Rosa Pignataro
Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone
- Wanda Ferro
- Antonio Montuoro
- Filippo Pietropaolo
- Simona Ferraina
- Dalila Nesci
- Domenico Perri
- Teresa Ruberto
- Antonio Schiavello
Circoscrizione Reggio Calabria
- Giovanni Calabrese
- Marco Cascarano
- Ramona Calafiore
- Giovanna Cusumano
- Daniela Iriti
- Francesco Praticò
- Stefano Princi