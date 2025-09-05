Elezioni Regionali Calabria, le liste di Fratelli d’Italia nelle tre circoscrizioni: Wanda Ferro capolista al centro | NOMI

Elezioni Regionali Calabria, i nomi dei candidati di Fratelli d'Italia in vista del voto del 5 e 6 ottobre. Ricandidati tutti gli uscenti tranne il reggino Neri

Fratelli d’Italia ha presentato i candidati in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. Il partito di Giorgia Meloni, asse portante del centrodestra che candida Roberto Occhiuto alla presidenza, punta sugli assessori e consiglieri regionali uscenti, tranne il reggino Neri. Nella circoscrizione centro il capolista è Wanda Ferro, coordinatore regionale di Fdi e sottosegretario di Governo. Come avevamo scritto ieri, nelle liste anche l’ex grillina Dalila Nesci.

Circoscrizione Cosenza

  • Angelo Brutto
  • Luciana De Francesco
  • Anna De Gaio
  • Dora Mauro
  • Sabrina Mannarino
  • Pietro Molinaro
  • Attilio Parrotta
  • Rosa Pignataro

Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone

  • Wanda Ferro
  • Antonio Montuoro
  • Filippo Pietropaolo
  • Simona Ferraina
  • Dalila Nesci
  • Domenico Perri
  • Teresa Ruberto
  • Antonio Schiavello

Circoscrizione Reggio Calabria

  • Giovanni Calabrese
  • Marco Cascarano
  • Ramona Calafiore
  • Giovanna Cusumano
  • Daniela Iriti
  • Francesco Praticò
  • Stefano Princi

