Elezioni Regionali Calabria, le liste di Fratelli d’Italia nelle tre circoscrizioni: Wanda Ferro capolista al centro | NOMI

Fratelli d’Italia ha presentato i candidati in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. Il partito di Giorgia Meloni, asse portante del centrodestra che candida Roberto Occhiuto alla presidenza, punta sugli assessori e consiglieri regionali uscenti, tranne il reggino Neri. Nella circoscrizione centro il capolista è Wanda Ferro, coordinatore regionale di Fdi e sottosegretario di Governo. Come avevamo scritto ieri, nelle liste anche l’ex grillina Dalila Nesci.

Candidati

Circoscrizione Cosenza

Angelo Brutto

Luciana De Francesco

Anna De Gaio

Dora Mauro

Sabrina Mannarino

Pietro Molinaro

Attilio Parrotta

Rosa Pignataro

Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone

Wanda Ferro

Antonio Montuoro

Filippo Pietropaolo

Simona Ferraina

Dalila Nesci

Domenico Perri

Teresa Ruberto

Antonio Schiavello

Circoscrizione Reggio Calabria