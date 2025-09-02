È di Reggio Calabria il puledro più bello d’Europa: il trionfo di King

StrettoWeb

German Paint, l’evento più importante d’Europa dei cavalli di razza “American Paint Horse” si è celebrato il 23 agosto in Krut, una città della Germania, dove si sono visti sfilare tanti splendidi esemplari, dai puledri di un anno agli stalloni adulti, delle migliori linee di sangue di halter presenti in tutta Europa.

Tra tutti i puledri presenti in particolare uno si è distinto, il bellissimo puledro dal manto Perlino, raro e pregiato della razza, di nome KING, partito da Solano un paesino ai piedi dell’Aspromonte e di proprietà di Ceravolo Domenico, ragazzino di appena 12 anni, già vincitore di una prima tappa regionale tenutasi a Maggio in Ambelia “Catania”.

King porta a casa il titolo di:

-European Champion yerling Stallion

-European Reserv Champion amateur stallion -European Reserv Gran Champion open -European Reserve Gran Champion Amateur Grande orgoglio per l’Italia la Calabria ma soprattutto per Reggio Calabria e il piccolo borgo di Solano, vedersi premiare sotto i riflettori del mondo con le note dell’Inno Nazionale di Mameli.

“Un ringraziamento va anche all’allevatore e all’amico Franco Trombetta – conclude Ceravolo – che ci ha ceduto con amore e altrettanta passione questo splendido esemplare”.