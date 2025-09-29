Dierre, buona la prima: i reggini battono Marsala all’esordio

Inizia nel migliore dei modi la stagione in serie C Unica per la Dierre Basketball Reggio Calabria ed inizia con successo esterno sul campo del Marsala, giovane compagine davvero battagliera. Il primo quarto ben preparato dall’allenatore Francesco Inguaggiato e subito per i colori bianco blu +21 sciorinando un gioco di squadra eccezionale con Giacomo scortica, Miljanic e Cernic in grande spolvero. Da lì in poi però il Marsala inizia a rosicchiare punti su punti. I giovani del bravo Coach Peppe Grillo sono tutto tranne che arrendevoli ben supportati dalle giocate di Allegri e del giovane lituano Vieversysz.

Nel terzo quarto la musica non cambia. Marsala arriva fino al meno cinque fino alla reazione della formazione bianco blu. Gli ospiti inseriscono le marce giuste. Cernic, monumentale la sua prova in difesa sulle bocche di fuoco avversarie, diventa una sentenza in attacco. Saranno 25 punti per lui: migliore in campo. Ottimo l’apporto in questa fase di gioco del lungo Arrighini. Si tratta di un bel successo per la formazione cara al presidente Filianoti che parte col piede giusto all’interno del proprio raggruppamento e si prepara così al derby tutto reggino di sabato prossimo, dove i bianco blu ospiteranno la neopromossa Gioiese al Palacalafiore alle ore 19:00.

Marsala- Dierre Basketball Reggio Calabria 67-85 (13-31. 21-12. 19-21. 14-21)

Marsala: Gelardi, Foure 2, Ditta, Abrignani 10, Donato 3, Tumminia 3, Marcoglia, Calabrese, Allegri 15, Vieversys 22, Leone 3, Niang 9.

All. Grillo

Dierre: Petrovic, Miljanic 10. Alescio, Scortica 21, Votano 2, La Mastra, Marini 4, Fazzari, Arrighini 13, Epifani 10, Cernic 25.

All. Inguaggiato, Ass.Marcianó