Dierre Basketball Reggio Calabria: oggi la presentazione | INFO

Lunedì 22 Settembre 2025, alle ore 18:30, presso lo Sporting delle Stelle Contrada Armacá la Dierre Basketball Reggio Calabria si presenta in vista del prossimo e ambizioso campionato di Serie C Unica. L’appuntamento segna l’inizio di una nuova, eccitante stagione per la pallacanestro reggina. Un momento cruciale per scoprire tutte le novità che accompagneranno la squadra in questa importante sfida cestistica.

Durante l’incontro verranno presentati:

Il progetto societario e le ambizioni per la stagione che si va ad aprire.

La rosa completa dei nuovi giocatori e lo staff tecnico.

Il piano sportivo e gli obiettivi per il campionato di Serie C Unica.

Saranno a disposizione dei giornalisti il Presidente, la dirigenza, il coach e i capitani della squadra per interviste e approfondimenti.