Dierre Basketball, Miljanic scalpita: “Reggio è storia, l’obiettivo è vincere”

“Reggio è storia, l’obiettivo è vincere“. Con questo caloroso saluto si è aperto il primo incontro con Jovan Miljanic, nuovo volto della Dierre Basketball. La guardia/ala, arrivato nella città dello Stretto, ha subito mostrato entusiasmo per l’avventura che lo attende nella casacca biancoblù alla corte di Coach Francesco Inguaggiato. Miljanic ha espresso tutta la sua gioia per l’approdo in una piazza storicamente legata alla pallacanestro. “Ho avuto la chiamata a fine luglio. Non potevo negarla, l’ho accettata subito perché Reggio è una città storica per la pallacanestro“. Un motivo più che valido per abbracciare senza esitazioni il progetto della Dierre.

Ma quali sono le ambizioni del nuovo arrivato? Miljanic delinea un duplice obiettivo, personale e di squadra, con pragmatismo: “l’obiettivo è sicuramente migliorare a livello personale. Poi, per la squadra, sicuramente vincere, fare bene. Piano piano… non voglio fissare un traguardo specifico perché è troppo presto, ma vogliamo far bene e vincere“. Una dichiarazione che unisce la voglia di crescita individuale alla determinazione per il successo collettivo.

Il giocatore, che può ricoprire sia il ruolo di guardia che di ala, arriva reduce da un’esperienza vincente, fresco della vittoria del campionato conquistata ai concentramenti con Castellaneta. Quale è, secondo lui, la ricetta per arrivare al successo? “Il segreto è creare gruppo”, afferma senza dubbi.

“Poi ovviamente mettere a posto tutte le cose, ma soprattutto dare il massimo, quello che abbiamo fatto noi l’anno scorso. Penso che questa sia la cosa principale per una squadra che vuole vincere”.

Le prime impressioni sul nuovo ambiente sono più che positive. Pur definendolo “un gruppo giovane”, Miljanic si sta già trovando benissimo con i nuovi compagni e con tutto l’ambiente del club. Un ruolo chiave in questo inserimento lo sta avendo il coach Francesco Inuaggiato: “Mi sto trovando bene sia con la società sia con il nuovo coach”, ha concluso. La Dierre Basketball dà quindi il benvenuto a un giocatore motivato e con le idee chiare.