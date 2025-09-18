Campese, si riparte. Il DS Carrozza: “allestito un organico di valore”

“In vista della stagione che sta per iniziare, abbiamo deciso insieme alla società di allestire un organico di valore, composto da elementi di qualità principalmente umane e indiscutibilmente tecniche, che siamo riusciti ad individuare ed affiancare ad un parco giovani calciatori anch’essi di valore, che già da tempo hanno mostrato le loro qualità dal settore giovanile”. E’ quanto afferma il ds della Campese Alfredo Carrozza. “Ci riteniamo soddisfatti: l’idea che abbiamo, società e staff, per poter riuscire ad ottenere soddisfazioni si basa sul trasmettere alla squadra la passione quotidiana verso questa maglia attraverso il sacrificio e il divertimento”.

“Tutti i calciatori scelti li ho individuati per la loro capacità e qualità – sottolinea Carrozza – vedi i vari Cormaci, Bellé, Ruggeri, Mallamaci, Gaetano, De Stefano, Giordano, Fulco, Tuzzato, tutti giocatori importanti per la categoria, in particolar modo Santo Buda, calciatore di livello al quale mi lega un’amicizia di vecchia data e che ringrazio per aver creduto nel progetto Campese nonostante le diverse chiamate da altre squadre”.

“Col mister c’è una stima reciproca: la sua capacità e professionalità di puntare sui giovani è stata cruciale nella scelta di affidargli il gruppo. A breve ci sarà la presentazione della squadra dello staff e della dirigenza – conclude il ds della Campese – colgo l’occasione per invitare i nostri sostenitori ad essere presenti e a seguirci durante le partite, perché riteniamo importante il loro supporto per far sì che a Campo si respiri aria di calcio. Infine, ci tengo a ringraziare la società per la fiducia e al nostro responsabile della comunicazione per avermi dato l’opportunità di esprimere qualche considerazione su questa nuova esperienza da DS.”