Calciomercato Juventus, doppio colpo in attacco: cifre e formule di Zhegrova e Openda

“L’attesa del piacere è essa stessa il piacere“, affermava Gotthold Ephraim Lessing. Una massima che i tifosi della Juventus stavano per fare propria, a malincuore, nell’attesa che i colpi di mercato diventassero realtà. Perchè alla fine, “l’attesa” non vince la classifica marcatori, non porta 3 punti, trofei e il suddetto piacere. Ironico che Vlahovic, atteso da parecchio, abbia iniziato a segnare proprio mentre è stato messo alla porta e nessuno lo abbia voluto davvero (e alle cifre richieste da lui e dalla Vecchia Signora).

Ma due gol in due gare, ad agosto, a inizio campionato, non possono bastare. Se Dusan dovesse restare e Tudor riuscirà a recuperarlo, tanto meglio. Intanto la Juventus ha piazzato due colpi importanti in attacco per rinforzare la propria rosa e portare in dote un bottino di gol, assist e occasioni da gol importante.

Calciomercato Juventus: le cifre di Zhegrova

Nella notte di ieri, i bianconeri hanno ufficializzato l’arrivo di Edon Zegrova, esterno d’attacco del Lille rapido, abile nel dribbling e con un discreto feeling con gol e assist. Un ricambio importante sugli esterni per dare fiato a Yilzid e Conceicao. Un affare, quello con il Lille, sulla base di 15 milioni di euro, finanziato dalla cessione di Nico Gonzalez che in queste ore completerà il suo trasferimento all’Atletico Madrid per una cifra tra i 20 e i 30 milioni.

Calciomercato Juventus: le cifre di Openda

Capitolo prima punta. La Juventus ha fatto di tutto per riportare Kolo Muani a Torino. Ma alle sue condizioni. Balla qualche milione di differenza, ma soprattutto, a frenare la trattativa è stata la volontà della Juventus di ottenere il calciatore in prestito per poi pagare il grosso della cifra nel prossimo bilancio. Un’esigenza che ha cozzato con i paletti del financial fair play del PSG.

Quindi, rapido cambio di programma. Kolo Muani resta con il cerino in mano e la speranza di un’offerta della Premier League sul gong, la Juventus piazza il colpo Lois Openda. L’attacante belga, 25 anni, è atteso in mattinata per le visite mediche: al Lipsia andranno 40 milioni tra prestito oneroso e obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il calciatore percepirà un ingaggio di circa 4 milioni di euro.