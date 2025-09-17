Calcio, l’Athena Nike raddoppia: nasce il Locri Next Gen maschile

Dopo la grande stagione nel settore femminile, la società dell’Athena Nike ha deciso di creare una nuova realtà calcistica maschile con un progetto orientato verso i giovani, il Locri calcio maschile. Il presidente Carlo Alia dell’associazione Locri Next Gen e il direttore generale Ferdinando Armeni, precursori del progetto, hanno deciso di intraprendere questa esperienza e di fare una scommessa per il futuro puntando sull’identità locrese e sul valore dei giovani del territorio, con alcuni adulti a supporto della struttura.

I ragazzi giocheranno nel campionato di prima categoria calabrese, grazie alla valenza della matricola locrese alla luce del lavoro fatto con la femminile nella scorsa stagione. Si sta iniziando a gettare le basi per un progetto lungimirante perché crediamo nella passione di un territorio e Locri è una piazza importante per il calcio. Il progetto femminile camminerà di pari passo e quest’anno, dopo l’esperienza dello scorso anno, la società vuole fare uno step in più per far maturare, crescere e sviluppare il movimento ed a tal punto quanto prima verrà comunicata una notizia super importante.

Il progetto maschile, se pur partito in ritardo sta convergendo tanti ragazzi appassionati e sta prendendo forma grazie anche alla collaborazione di molti sostenitori appassionati, che in maniera pura e propositiva vogliono sostenere il progetto. C’è tanto da fare ma con lo spirito giusto e la voglia di far bene supereranno anche molti ostacoli. Nella rapida costruzione del progetto maschile, un apporto importante l’ha portato il neo DS della squadra Paolo Spadaro che dopo tanti anni torna a solcare il G.R. Macrì da protagonista.

Il timone sportivo della squadra maschile è stato consegnato a due locresi doc col sangue amaranto: l’allenatore Luigi Iervasi ed il suo vice Giuseppe Romeo. Il preparatore dei portieri sarà Franco Archinà (il quale ricoprirà lo stesso ruolo anche con la femminile). Siamo nella fase iniziale di un progetto nuovo, ambizioso e profondamente legato alla città.

Locri è una piazza importante, con una grande tradizione calcistica e una passione che non ha mai smesso di farsi sentire. Questa stagione rappresenterà un punto di partenza, fatto di idee chiare, visioni nuove e tanta voglia di costruire qualcosa di solido e duraturo. Questa squadra non è in contrapposizione con nessun’altra realtà sportiva del territorio.

È una squadra di Locri, per Locri. Un progetto aperto, inclusivo, che guarda avanti con rispetto per il passato e con determinazione verso il futuro. Per costruire qualcosa ci vuole tempo, pazienza, fiducia e passione.

La squadra prenderà per motivi burocratici e per tempistiche tecniche, il nome dell’Associazione, quindi si chiamerà LOCRI NEXT GEN (come la femminile). Il progetto sportivo partirà con l’idea di valorizzare il territorio, dar fiducia e pazienza ai giovani, far convogliare le famiglie allo stadio per ritrovarsi in un momento di aggregazione.

La prima gara scatterà il 28 settembre 2025, la società amaranto ha pensato di realizzare una tessera sostenitore unica per tutti coloro vorranno dar una mano al progetto. Con la tessera potranno entrare gratuitamente a tutte le gare di campionato in casa sia per la maschile che per la femminile. Ci sono tanti presupporti per creare in armonia un progetto sereno ed avvincente, auspicando la collaborazione di tutti e lavorando sodo sul campo.

Presto on line anche le pagine social (Facebook ed Instagram) della squadra maschile. Ogni squadra avrà il suo logo per meglio identificarsi nelle comunicazioni, ma la società sarà unica.