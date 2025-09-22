Calabria D’Autore, dal 5 ottobre al 14 dicembre 2025: il programma della prima parte

Torna Calabria D’Autore, il format domenicale che unisce cultura, musica, enogastronomia e tradizioni. La prima parte della rassegna si svolgerà dal 5 ottobre al 14 dicembre 2025, nella Sala Museo FS “Pietro Germi” della Stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina, con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alle radici e alla storia del territorio.
Il programma
Domenica 5 ottobre – ore 18.30
“Motori che Passione – La storia americana di Joe Nastasi, Mister Lamborghini”
Con Joe Nastasi, Dott. Vincenzo Montemurro e Pino Chillemi.
A seguire, buffet di prodotti tipici.
Domenica 12 ottobre – ore 18.30
“Statuaria – Archeologia e analisi filologico/iconografico”
A cura di Antonio Corso e Daniele Castrizio.
Relazione del Prof. Daniele Castrizio.
Aperitivo drink a seguire.
Domenica 19 ottobre – ore 18.30
“Lucio Dalla: la storia, il mito – 4 marzo 1943”
Intervento musicale della Scuola di Musica “G. Verdi” di Reggio Calabria diretta dal M° Sergio Romeo (www.scuoladimusicaverdirc.it).
Conducono Francesco Miroddi e Marco Mauro.
Drink a seguire.
Domenica 26 ottobre – ore 18.00
Presentazione del libro “A me la gloria” (Ed. Solferino) di Mimmo Gangemi.
Dialoga con l’autore Francesco Miroddi.
Piccolo buffet finale.
Sabato 8 novembre – ore 19.30
“Aspettando San Martino – Il Novello di Casa Criserà”
Presso la Cantina Criserà a Catona (prenotazione obbligatoria).
Domenica 9 novembre – ore 18.00
“Il Molleggiato – Adriano Celentano, i momenti più belli della sua storia cinematografica”
Conducono Marco Mauro, Francesco Miroddi, Luciano Pensabene e Walter Cordopatri.
Degustazione del vino in attesa di San Martino.
Domenica 16 novembre – ore 18.00
“I Frutti Tropicali del nostro Territorio”
Con la presenza di produttori e nutrizionisti biologi.
Conduce Marco Mauro.
Degustazione finale.
Domenica 23 novembre – ore 18.00
“Show Cooking – I dolci della tradizione ad un mese dal Natale”
Con i maestri pasticceri Paolo Caridi, Antonello Fragomeni e Giovanni Logiudice.
Conducono Marco Mauro e Francesco Miroddi.
Domenica 30 novembre – ore 18.00
“Soundstories – Rino Gaetano”
A cura di Fulvio Dascola.
Domenica 7 dicembre – ore 18.00
“I Cinepanettoni – Storie cinematografiche divertenti di un bel periodo”
Con Marco Mauro, Francesco Miroddi, Luciano Pensabene e Walter Cordopatri.
Domenica 14 dicembre – ore 18.00
“Profumi Natalizi – Serata poetica in dialetto e italiano”
Con Elena Festa e Pino Cambiera.
Degustazione pre-natalizia.