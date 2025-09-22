Calabria D’Autore, dal 5 ottobre al 14 dicembre 2025: il programma della prima parte

La prima parte della rassegna si svolgerà dal 5 ottobre al 14 dicembre 2025, nella Sala Museo FS “Pietro Germi” della Stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina

Rino Gaetano

Torna Calabria D’Autore, il format domenicale che unisce cultura, musica, enogastronomia e tradizioni. La prima parte della rassegna si svolgerà dal 5 ottobre al 14 dicembre 2025, nella Sala Museo FS “Pietro Germi” della Stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina, con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alle radici e alla storia del territorio.

Il programma

Domenica 5 ottobre – ore 18.30
“Motori che Passione – La storia americana di Joe Nastasi, Mister Lamborghini”
Con Joe Nastasi, Dott. Vincenzo Montemurro e Pino Chillemi.
A seguire, buffet di prodotti tipici.

Domenica 12 ottobre – ore 18.30
“Statuaria – Archeologia e analisi filologico/iconografico”
A cura di Antonio Corso e Daniele Castrizio.
Relazione del Prof. Daniele Castrizio.
Aperitivo drink a seguire.

Domenica 19 ottobre – ore 18.30
“Lucio Dalla: la storia, il mito – 4 marzo 1943”
Intervento musicale della Scuola di Musica “G. Verdi” di Reggio Calabria diretta dal M° Sergio Romeo (www.scuoladimusicaverdirc.it).
Conducono Francesco Miroddi e Marco Mauro.
Drink a seguire.

Domenica 26 ottobre – ore 18.00
Presentazione del libro “A me la gloria” (Ed. Solferino) di Mimmo Gangemi.
Dialoga con l’autore Francesco Miroddi.
Piccolo buffet finale.

Sabato 8 novembre – ore 19.30
“Aspettando San Martino – Il Novello di Casa Criserà”
Presso la Cantina Criserà a Catona (prenotazione obbligatoria).

Domenica 9 novembre – ore 18.00
“Il Molleggiato – Adriano Celentano, i momenti più belli della sua storia cinematografica”
Conducono Marco Mauro, Francesco Miroddi, Luciano Pensabene e Walter Cordopatri.
Degustazione del vino in attesa di San Martino.

Domenica 16 novembre – ore 18.00
“I Frutti Tropicali del nostro Territorio”
Con la presenza di produttori e nutrizionisti biologi.
Conduce Marco Mauro.
Degustazione finale.

Domenica 23 novembre – ore 18.00
“Show Cooking – I dolci della tradizione ad un mese dal Natale”
Con i maestri pasticceri Paolo Caridi, Antonello Fragomeni e Giovanni Logiudice.
Conducono Marco Mauro e Francesco Miroddi.

Domenica 30 novembre – ore 18.00
“Soundstories – Rino Gaetano”
A cura di Fulvio Dascola.

Domenica 7 dicembre – ore 18.00
“I Cinepanettoni – Storie cinematografiche divertenti di un bel periodo”
Con Marco Mauro, Francesco Miroddi, Luciano Pensabene e Walter Cordopatri.

Domenica 14 dicembre – ore 18.00
“Profumi Natalizi – Serata poetica in dialetto e italiano”
Con Elena Festa e Pino Cambiera.
Degustazione pre-natalizia.

