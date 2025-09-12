Cadi Antincendi Futura: ritorno al passato con lo sguardo al futuro

Non è stata presentata come una semplice operazione di marketing, ma come un ritorno a casa. Una storia che si riannoda dopo più di vent’anni. La conferenza stampa di presentazione del nuovo “title sponsor” della Futura ha regalato un momento di grande emotività e valore sociale, sancendo la nascita della Cadi Antincendi Futura. Piero Milasi, amministratore di Cadi Antincendi, ha dipinto un accordo in cui “il lato commerciale lascia spazio al romanticismo“, spiegando le ragioni di una scelta che guarda al passato glorioso del futsal reggino ma anche ai suoi valori fondanti.

Il legame tra Cadi Antincendi e il futsal di alto livello non è nuovo. Come ricordato da Milasi, oltre due decenni fa il marchio era sulla maglia di una delle squadre di Serie A che ha fatto la storia dello sport cittadino. Quel ritorno, oggi, è un omaggio alla memoria e a chi ha gettato le basi di quel successo.

“È una cosa un po’ particolare – ha esordito Milasi – perché la squadra si chiama Futura, ma ora fa un ritorno al passato riprendendo un nome, Cadi Antincendi, che è nella memoria della nostra città“. Un tributo sentito anche alla figura del presidente storico, Nino Mallamaci: “Lo dovevo a questa squadra, lo dovevo al presidente Nino Mallamaci che aveva cominciato quell’esperienza 20 anni fa“.

La scelta, però, non nasce solo dalla nostalgia. È soprattutto una scommessa sul presente e sul futuro, dettata dai meriti sportivi e societari conquistati sul campo. Milasi ha sottolineato come la società abbia saputo costruire, negli ultimi anni, un percorso di eccellenza.

“Se lo meritano – ha affermato con convinzione – perché hanno avuto veramente in questi ultimi anni dei risultati eccellenti. Questo gruppo di giovani, questa società che si sta impegnando tanto, con il nostro marchio abbinato, credo che possa ricevere una nuova linfa e, anche se vogliamo, una nuova responsabilità“.

Oltre ai gol e alle parate, però, c’è un elemento che per Milasi e Cadi Antincendi rappresenta il cuore dell’accordo: lo slogan “Libertà non a pizzo”, che campeggerà sulle maglie della squadra.

“Potremmo parlare di gol, di parate, di belle azioni – ha spiegato – però c’è un qualcosa sulla maglia che è forse più importante di tutto quanto, ovvero ‘Libera’. È uno slogan che parla da solo“. Un messaggio potente che, attraverso il palcoscenico nazionale del campionato, viaggerà in tutta Italia. “Abbiamo chiesto e volentieri la FGC (Federazione Gioco Calcio) ha autorizzato l’esposizione del marchio. In maniera tale che dovunque vadano i ragazzi si sappia che ci sono dei reggini, ci sono dei calabresi che resistono in questo territorio e che vogliono sempre più proporre una Calabria diversa”.

Con questo duplice obiettivo – tornare a competere ai massimi livelli e veicolare un messaggio di legalità – la Cadi Antincendi Futura si appresta a vivere una nuova, emozionante stagione. Un viaggio che, come augurato dallo stesso Milasi, è solo all’inizio.