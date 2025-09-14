Cadi Antincendi Futura, esordio vincente in Coppa della Divisione: 2-1 alla Gallinese con doppietta di Pizetta

La Cadi Antincendi Futura inaugura la stagione 2025-2026 con una vittoria per 2-1 contro la Gallinese nel primo impegno ufficiale del triangolare di Coppa della Divisione. Una partita combattuta, che ha visto i giallo-blu imporsi grazie alla doppietta del brasiliano Eriel Pizetta, un vero e proprio filone sul rettangolo di gioco con 19 tiri in porta tentati.

I mister Honorio e Martino, come annunciato, hanno optato per schierare Eriel Pizetta tra gli stranieri, rispettando il regolamento che consente di utilizzarne solo uno in questa competizione. Sono così rimasti fuori dunque lo stesso Honorio, Vitinho e il capitano Cividini, insieme a Minnella, Ficara e Gabriele Squillaci in recupero.

Il quintetto base schierato da Honorio e Martino ha visto: Parisi, Torino, Scopelliti, Falcone e Pizetta.

La Gallinese, neopromossa in Serie B e reduce da una cavalcata trionfale dalla Serie C, ha risposto con Tiziano in porta, gli ex Mallimaci e Zamboni (entrambi precedentemente legati alla Futura), Martino e Giriolo .

La partita, giocata al Palattinà (impianto di casa della Cadi Antincendi Futura, ma inedito campo casalingo per la Gallinese in questa occasione ), è stata un test formativo per entrambe le squadre in vista dell’imminente avvio dei rispettivi campionati.

Ad aprire le marcature è stato Eriel Pizetta, autore di un preciso tiro da fuori area che ha portato i giallo-blu in vantaggio. La Gallinese ha trovato il pareggio grazie a un rigore trasformato da Martino, chiudendo il primo tempo sul punteggio di 1-1.

Nel secondo tempo, ancora Pizetta ha fatto parlare il suo piede: un altro missile da fuori area è entrato in rete, regalando il vantaggio decisivo alla Cadi Antincendi Futura. Lo staff tecnico ha gestito le forze in campo, concedendo minuti a Pedro Mendes e al giovane Giardiniere, idem Alessandro Squillaci e Melito.

La vittoria permette alla Cadi Antincendi Futura di proiettarsi con grinta al prossimo impegno di sabato contro il Polistena, in trasferta. Una vittoria in quel match qualificherebbe i giallo-blu alla fase successiva della Coppa della Divisione.