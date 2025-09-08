“Bike-to-Work Day” a Messina: la giornata dello spostamento casa-lavoro in bici | INFO

FIAB Messina Ciclabile celebrerà il prossimo Venerdì 19 Settembre il “Bike-to-Work Day”, cioè la giornata dello spostamento casa-lavoro in bici. Si tratta di un appuntamento che rientra nel quadro della Settimana Europea della Mobilità, che si svolge annualmente nella terza settimana di Settembre. Con l’edizione di quest’anno, vi proponiamo di porgere la vostra attenzione al tema della mobilità in bici a Messina. La bici è un mezzo ecologico, economico, e si rivela spesso più rapido e funzionale dell’auto su spostamenti inferiori ai 5km.

Al posto di una conferenza stampa tradizionale, vi proponiamo di incontrarci, nella mattinata del 19 Settembre, in tre punti del centro storico, tra le 10 e le 11, per incontrare alcuni dei nostri soci, nei loro spostamenti casa-lavoro.

Ci vedremo alle:

10.00 In Piazza Unione Europea all’altezza della fermata ATM

10.30 Alla Statua di Don Giovanni d’Austria in Via Lepanto / Via Cesare Battisti

11.00 In Piazza Antonello (lato Municipio)

“La nostra testimonianza vuole dimostrare che anche a Messina è possibile scegliere una mobilità diversa, che non contribuisca alla congestione e all’inquinamento, e che anzi restituisca vivibilità alla comunità e agli spazi urbani“, affermano gli organizzatori.