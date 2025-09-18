Biennale d’Arte di Messina, presentazione a Palazzo Zanca

Oggi, giovedì 18 settembre, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, presenti gli Assessori alle Politiche Culturali Enzo Caruso e agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini Massimo Finocchiaro, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione della Biennale d’Arte di Messina, sostenuta e sponsorizzata dal Comune di Messina, dalla Fondazione Messina per la Cultura e dalla Città Metropolitana di Messina. All’incontro con i giornalisti parteciperanno il Presidente e la Vicepresidente della Biennale d’arte di Messina, rispettivamente Gianfranco Pistorio e Stefania Arcidiacono; i componenti del comitato tecnico scientifico: gli storici dell’arte Giovanna Famà e Giampaolo Chillè; il fotografo Mimmo Irrera e la madrina dell’evento Letizia Lucca. Interverranno la Direttrice del Museo regionale “Maria Accascina” Marisa Mercurio; il Presidente dell’Ente Teatro Orazio Miloro; il Sovrintendente della Fondazione Messina per la Cultura Rosario Coppolino; il Dirigente dell’Ufficio delle Dogane Claudio Tucci; il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Francesco Rizzo; il Presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina e i rappresentanti dei vari ordini professionali e le associazioni che partecipano alla Biennale.

Nel corso della conferenza stampa saranno annunciati i luoghi simbolo in cu si svilupperà la Biennale e gli artisti partecipanti. Dopo lo straordinario successo ottenuto in occasione della rassegna Expo Arte Messina 2024, la città dello Stretto si prepara ad accogliere la I Biennale d’Arte di Messina.