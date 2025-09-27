Basket, inizia il campionato della Dierre Reggio Calabria: domenica trasferta a Marsala

Grandissime ambizioni e voglia di vincere, partendo con il piede giusto. La Dierre Basketball Reggio Calabria è pronta al suo esordio in campionato. Dopo la super cavalcata, arrivando fino alla finalissima del campionato, i bianco-blu ci riprovano. Sulla carta, il girone iniziale sembra più agevole rispetto all’opposto ma bisogna giocare gara dopo gara con la giusta mentalità. Prima in campionato per Coach Inguaggiato, allenatore arrivato dagli Usa. Prima per Petrovic, costretto ai box nella passata stagione accanto alle new entry Arrighini, Miljanic, Marini, Epifani ed il nuovo capitano Giacomo Scortica.

Alla stessa stregua, grande voglia per il pool dei confermati con Cernic, Alescio, La Mastra e Fazzari. Attenti alle insidie ed ad una squadra giovanissima come il Marsala. Justas Vieversys è la stella. Tumminia rientrato in isola da Catanzaro può fare bene. Tantissime le incognite ed i giocatori da scoprire. Coach Grillo e Marsala hanno una linea perfetta da rispettare, societaria e di cultura sui giovani. Il team ospitante garantirà la diretta Facebook. Arbitrano i signori Nicolò Campanella di Monreale e Marco Guzzardi di Palermo.