Automobilismo, ottimi risultati per la Scuderia Aspromonte allo Slalom di Altomonte

Si è disputato oggi, domenica 28 ottobre, lo slalom di Altomonte, che ha visto come sempre mettersi in luce i piloti della Scuderia Aspromonte. In classe RS 1400, il giovane Francesco Scaramozzino ha conquistato una positiva piazza d’onore con la sua Peugeot 106, importantissima in ottica campionato. Nella stessa classe, Michela Puntorieri si è classificata in settima posizione, mentre Saverio Mallamace ha concluso al sesto posto. Grande vittoria del catanzarese Antonio Greco su Fiat Cinquecento in classe A 1150, mentre in RS 1600 Michael Lombardo si è piazzato al quinto posto. Soddisfatto il presidente Lello Pirino, alle prese con i dettagli organizzativi per lo slalom Arangea-Gallina del prossimo 26 ottobre.