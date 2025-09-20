Automobilismo, dopo 10 anni ritorna una grande classica di Reggio Calabria: ecco lo slalom Arangea-Gallina

“Dopo dieci anni di stop rientra nel calendario degli eventi targati Scuderia Aspromonte il classico slalom Arangea-Gallina. In questi anni la strada non ha permesso lo svolgimento di una manifestazione di questo calibro, ma adesso il super attico reggino è pronto ad accogliere i bolidi dello slalom ed i migliori specialisti del settore provenienti da tutto il Sud Italia per la grande festa dei motori prevista il prossimo 26 ottobre”. E’ quanto si legge in una nota che annuncia il ritorno di una grande classica dell’automobilismo reggino, un evento che mancava da dieci anni.