Atto intimidatorio all’ex Cinema Orchidea, la solidarietà del Comitato Paralimpico Calabria al sindaco Falcomatà

“Il Comitato Paralimpico CALABRESE ha espresso la sua solidarietà al Sindaco di Reggio Calabria, Avv. Giuseppe Falcomatà, e al Consiglio Comunale per l’atto intimidatorio perpetrato da ignoti nel cantiere dell’ex Cinema Orchidea. Questo gesto è stato condannato fermamente dal Comitato, che ha manifestato la sua vicinanza alle autorità locali e alla cittadinanza”. Lo afferma in una nota il Comitato Paralimpico CALABRESE.

“L’ex Cinema Orchidea è un luogo importante per la città di Reggio Calabria e il suo recupero è un progetto significativo per la comunità. L’atto intimidatorio rappresenta un grave attentato alla volontà di rinascita e di sviluppo della città. Il Comitato Paralimpico Calabria , attraverso la sua condanna, ha voluto sottolineare l’importanza della sicurezza e della legalità per il futuro della città e dei suoi cittadini. La solidarietà espressa al Sindaco e al Consiglio Comunale rappresenta un importante segnale di supporto alle istituzioni locali nella loro azione di governo e di sviluppo della città”.