ASP di Messina, la Cisl Fp esprime soddisfazione per gli incarichi di coordinamento: “valorizzato il personale sanitario”

Il segretario Giovanna Bicchieri: “un risultato concreto frutto di impegno e dialogo costruttivo, che rafforza i servizi sanitari e riconosce professionalità e competenza degli operatori”

giovanna bicchieri cisl fp

“La Cisl Funzione Pubblica di Messina esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto all’ASP di Messina, con l’attribuzione degli incarichi di coordinamento che rappresentano un passo significativo nella valorizzazione del personale e nel rafforzamento dei servizi sanitari sul territorio.  Un traguardo che è stato possibile raggiungere grazie alla competenza, all’impegno e alla passione della nostra squadra, nonché alla costante condivisione di percorsi e strategie con il management aziendale, nell’ottica di tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e di garantire una sanità pubblica più efficiente ed efficace”. Lo afferma in una nota la Cisl Funzione Pubblica di Messina.

“Si tratta di un risultato concreto – afferma il Segretario della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri – che riconosce il valore e la professionalità di tanti operatori sanitari e che rafforza il principio della partecipazione e del dialogo costruttivo. La nostra azione continuerà con lo stesso spirito di unità e determinazione, per affrontare le prossime sfide e raggiungere ulteriori obiettivi a beneficio dei lavoratori e dei cittadini. a nome della Cisl Fp Messina ringrazio tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno sempre creduto nel cambiamento e dato il massimo per il raggiungimento di questo importante risultato. Uniti si vince.”

