“Abbiamo costruito valore dove sembrava impossibile”: intervista al fondatore di Visibileweb

Abbiamo intervistato Imbalzano Emilio Carlo Errico, fondatore di Visibileweb, agenzia specializzata in link building e comunicazione digitale.

Dieci anni fa nasceva Visibileweb. se la rivede oggi, cosa prova?

“Provo gratitudine, prima di tutto. Non è stato un percorso facile, ma ogni difficoltà ha avuto un senso. Oggi siamo un punto di riferimento nel nostro settore in Italia e in Europa, e la soddisfazione più grande è sapere che siamo riusciti a costruire tutto questo partendo da Reggio Calabria, una terra che amo ma che, oggettivamente, presenta grandi ostacoli per chi vuole fare impresa”.

Lei ha fondato Visibileweb a 43 anni, in un momento non proprio semplice della sua vita. Cosa l’ha spinta a compiere questo passo?

“Dopo un evento personale difficile, sentivo il bisogno di ridare senso e direzione alla mia vita. Avevo vissuto per molti anni in Veneto, una regione dinamica, dove ho respirato una cultura del lavoro fondata sul merito e sull’intraprendenza. Mi ha insegnato che si può creare valore ovunque, se ci si crede davvero. Tornare in Calabria è stata una scelta soprattutto forzata, poi diventata strategica, ma non nostalgica: ho portato qui tutto quello che avevo imparato”.

Qual è il cuore dell’attività di Visibileweb?

“Il nostro core business è la link building, ovvero quella strategia che serve ad aumentare la visibilità e l’autorevolezza dei siti web attraverso contenuti pubblicati su testate e blog di qualità. È un lavoro complesso, che richiede metodo, relazioni con editori affidabili e attenzione ai dettagli. Ma è anche ciò che ci ha permesso di differenziarci e crescere”.

In cosa si distingue il vostro approccio?

“Nella personalizzazione e nella qualità. Ogni cliente ha una storia e un obiettivo unico, e noi costruiamo su misura contenuti che siano efficaci dal punto di vista SEO, ma anche interessanti e utili per chi legge. Non vendiamo pacchetti standard, offriamo soluzioni reali. E poi siamo trasparenti, diretti, concreti. Questo, oggi, fa la differenza”.

Qual è stata la sfida più grande che ha affrontato nel far crescere Visibileweb a Reggio Calabria?

“La diffidenza in generale verso il “fare impresa”. Purtroppo chi cresce in un sistema assistenzialista impara che il proprio benessere dipende più dall’intervento esterno, dallo Stato, dai sussidi, che dall’iniziativa o dal merito personale. Qualsiasi tentativo di riduzione dell’assistenzialismo incontra forti resistenze: la popolazione è abituata a un certo stile di vita o a certe sicurezze, e teme il cambiamento, anche se necessario per uno sviluppo più sano.

Ma anche questo, se affrontato con lucidità, può diventare uno stimolo. Abbiamo trasformato le difficoltà in spinta innovativa.

Come vede il futuro di Visibileweb?

“Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, il nostro settore non è destinato a scomparire, ma a rinascere più forte e creativo che mai. Le web agency che sapranno abbracciare il cambiamento diventeranno vere centrali di innovazione, capaci di guidare le imprese verso il futuro. Il valore umano, la creatività, la visione, l’empatia – saranno più preziosi che mai. L’IA è uno strumento, il nostro talento è il motore, e il futuro è nelle nostre mani”.

Un ultimo messaggio?

“Sarò banale ma, credete nei vostri sogni. E quando pensate che sia troppo tardi per iniziare, ricordate che io ho cominciato a 43 anni. Non è mai troppo tardi per costruire qualcosa di grande.