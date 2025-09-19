A Reggio Calabria ritorna lo spettacolo in cielo: oltre 1.000 droni sorvoleranno lo Stretto | INFO

Dopo il successo nel corso delle ultime festività natalizie, a Reggio Calabria ritorna lo spettacolo dei droni. Domani, sabato 20 settembre 2025, alle ore 16:30, si terrà a Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo luminoso, chiamato “Il Piccolo Principe – A celestial Voyage”. All’incontro con i giornalisti parteciperanno i vertici dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria e di Artech, società incaricata della realizzazione dello spettacolo con 1.000 droni luminosi che si terrà domenica 21 settembre.
La conferenza sarà l’occasione per illustrare i particolari tecnici ed artistici dell’evento, anche attraverso una rappresentazione audio-video, inoltre si potranno acquisire gli accrediti stampa per assistere direttamente dalla “pista” dell’arena dello Stretto al volo dei droni.