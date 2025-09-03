A Marina di Gioiosa arriva l’app Municipium, per connettere cittadini e amministrazione | INFO

StrettoWeb

L’app Municipium è una piattaforma che molti comuni italiani stanno adottando per migliorare la comunicazione e la gestione dei servizi con i cittadini. Un punto di contatto digitale tra l’amministrazione comunale e i suoi residenti con diverse funzionalità: comunicazione e notizie, per eventuali messaggi urgenti come allerte meteo o chiusure stradali; segnalazioni, per poter inviare al Comune le proprie indicazioni, come segnalare una buca, un lampione; mappe interattive con punti di interesse, uffici postali, orari uffici e servizi comunali, luoghi di cultura e sport; servizi demografici e tributi, con l’utilizzo dell’accesso con SPID; calendario aggiornato della raccolta differenziata per agevolare i cittadini.

L’app è gratuita: come utilizzarla

L’app è gratuita e disponibile sia per dispositivi Android che Apple. Una volta scaricata, si può selezionare il Comune dalla lista di quelli aderenti, in questo caso Marina di Gioiosa Ionica. Uno strumento per rendere il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione più immediato e interattivo.

Le parole del sindaco Femia

“Municipium – ha dichiarato il Sindaco Rocco Femia – è uno strumento che permette di rafforzare il dialogo tra l’Amministrazione e i cittadini, offrendo un servizio concreto. La nostra priorità è rendere l’accesso alle informazioni e la segnalazione di problemi il più semplice possibile. Attraverso questa app, ogni cittadino può diventare parte attiva nella cura del nostro territorio e avere in tempo reale le risposte alle proprie domande”.

“Questo sistema – conclude il Sindaco Rocco Femia – non è solo una vetrina di informazioni, ma un vero e proprio canale bidirezionale che ci permetterà di ascoltare i cittadini, fattore per noi indispensabile, e agire con tempestività. Le segnalazioni che riceveremo tramite l’app saranno uno strumento prezioso per la nostra amministrazione, consentendoci di intervenire rapidamente su problemi come l’illuminazione pubblica o la manutenzione stradale. L’obiettivo è trasformare Marina di Gioiosa in una città più coesa, dove ogni cittadino si sente parte attiva del cambiamento. Vogliamo rendere la nostra città non solo ‘del sorriso’, ma anche un modello di efficienza e modernità, dove la tecnologia è al servizio di tutti”.