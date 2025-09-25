A.I.D.O., il 27 e il 28 settembre “Giornata Nazionale del Sì” a Reggio Calabria | INFO

I volontari del Gruppo comunale di Reggio Calabria dell’ A.I.D.O. – Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, presieduto da Nicola Pavone, hanno organizzato, in occasione della Giornata nazionale del Sì per la donazione, nei giorni di sabato 27 settembre e domenica 28 settembre 2025 a Reggio Calabria presso il Centro commerciale “Porto Bolaro” in via Nazionale San Leo un presidio informativo per promuovere la cultura del dono ed il Sì alla donazione di organi, tessuti e cellule ai cittadini.

In tutta Italia ed in Calabria i volontari di AIDO saranno presenti nelle piazze con stand informativi e iniziative di ogni tipo finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del Sì alla donazione di organi, tessuti e cellule. Migliaia gli appuntamenti previsti: infopoint, convegni, spettacoli, eventi sportivi, mostre, momenti di preghiera e tanto altro ancora.

Dopo Reggio Calabria nel 2022, Cagliari nel 2023 e Trieste nel 2024, quest’anno gli eventi clou della manifestazione saranno in Lombardia, con un programma itinerante che toccherà Milano, Monza, Lecco, Morbegno e Bergamo, alla presenza della presidente nazionale Flavia Petrin e dei componenti di Giunta.

“Anche quest’anno AIDO scende in piazza in tutta Italia, con migliaia di volontari, per promuovere la cultura del dono e il Sì alle donazioni di organi, tessuti e cellule a fini di trapianto”, afferma la presidente nazionale, Flavia Petrin che sottolinea: “il 2024 è stato un anno eccezionale per numero di donazioni e trapianti, trainato, probabilmente, anche dalle celebrazioni del cinquantesimo della nostra associazione. Il 2025 si sta confermando anche se su dati più bassi: dobbiamo continuare a lavorare con entusiasmo affinché sempre più persone possano ricevere il trapianto, che per loro è l’ultima possibilità di cura. La lista d’attesa è di 8 mila persone in tutta Italia e noi vorremmo che nessuna dovesse mancare in attesa dell’organo necessario. Sì, dunque, alla donazione, che è un atto di coraggio, di speranza e di vita. Promuoviamo la cultura del dono con un messaggio forte in tutta Italia”.

Proprio per rilanciare forte questo messaggio, non solo nelle piazze fisiche, tra la gente, ma anche nella grande comunità virtuale che AIDO da tempo raccoglie in rete, quest’anno in occasione della Giornata nazionale del Sì alla donazione è stata avviata, in questi giorni, la nuova, speciale campagna informativa sui social network “Passa il sì, accendi la vita”. L’invito è di girare e condividere, per la pubblicazione, dei brevi video in cui le persone si passano di mano in mano un cartello con scritto “Sì”, così da creare una catena umana che tramanda il messaggio, per portarlo a tutti, senza distinzione. Ognuno può partecipare alla call.