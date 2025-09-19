Sondaggi politici: le intenzioni di voto a poche settimane dalle elezioni regionali in Calabria, Toscana e Marche

Secondo il sondaggio Dire-Tecnè, rispetto a dodici mesi fa Fratelli d’Italia è al 30% (+0,8), Forza Italia stabile all’11%, la Lega dall’8,6% (+0,4). Sul fronte del centrosinistra il M5S guadagna l’1,6% che porta il partito di Giuseppe Conte al 12,5%. Perde invece 2,1% punti il Pd che scende al 21,5%. In calo Avs e Italia Viva dello -0,1% che porta i primi al 6,4% e il partito di Matteo Renzi all’1,9%. Azione sale dello 0,5% arrivando al 3,3%, Più Europa all’1,5% (-0,2).

Il gradimento dei leader

Sale in un anno il gradimento di Giorgia Meloni tra i leader politici, come quello per Antonio Tajani e sul fronte dell’opposizione di Giuseppe Conte. Il premier in dodici mesi passa dal 43,2% di settembre 2024 al 45,8% di oggi (+2,6%). Bene anche Antonio Tajani che sale al 39,2% (+2,5%), segno positivo per Giuseppe Conte che raggiunge il 31,4% (+1,4). In calo il segretario del Pd, Elly Schlein, che scende al 29,3% (-1,6). Rispetto a un anno fa migliora anche Matteo Salvini al 27% (+1). Seguono Carlo Calenda al 20,6% (+0,6), Angelo Bonelli al 16 (-0,6%), Nicola Fratoianni al 15,8% (-0,7), Riccardo Magi al 14,8%, chiude Matteo Renzi al 13,9%.

Fiducia Governo

Sale la fiducia nel governo Meloni. Il 42,6% degli intervistati esprime fiducia nel governo guidato dal premier. Rispetto a un anno fa si registra +3,1. Non ha fiducia il 49,8% (-3,2 rispetto a settembre 2024). Non sanno il 7,6 (+0,1%).