Zona Protezione Speciale Costa Viola, il Movimento Amici della Caccia di Reggio Calabria invita tutti alla riunione a Solano Superiore

Il Movimento Amici della Caccia di Reggio Calabria “invita tutti i cacciatori della provincia di Reggio Calabria a partecipare alla riunione organizzata dai cacciatori locali di Solano (RC) presso l’Istituto scolastico di Solano Superiore per oggi 26 Agosto alle ore 18. Saranno presenti le principali associazioni venatorie, con l’obiettivo di confrontarsi in modo costruttivo sulle criticità della ZPS Costa Viola e di condividere proposte e soluzioni operative a tutela dell’attività venatoria e del territorio”.

“Il Movimento sottolinea l’importanza della massima partecipazione: solo unendo le forze sarà possibile rappresentare con efficacia le istanze dei cacciatori, promuovere una gestione sostenibile della fauna e aprire un dialogo istituzionale trasparente e basato su dati tecnico- scientifici aggiornati. La Zona di Protezione Speciale (ZPS) Costa Viola fa parte della Rete Natura 2000 ed è stata istituita per la tutela degli habitat e dell’avifauna, in particolare durante i passaggi migratori. Quest’anno, per questa area è stato previsto un posticipo dell’apertura dell’attività venatoria al 1° novembre, in modo più restrittivo rispetto agli anni passati”.

“Secondo le motivazioni addotte, tale misura serve a ridurre il disturbo nei mesi di settembre e ottobre, quando transitano specie particolarmente sensibili lungo i corridoi migratori dello Stretto. I cacciatori e le associazioni venatorie contestano però che questo rinvio comprime eccessivamente la stagione venatoria all’interno dell’ATC RC1 specialmente per la caccia alla piccola migratoria; non risulta proporzionato e fondato su dati aggiornati e pubblici; genera

ricadute economiche negative per il territorio (ospitalità, servizi, indotto rurale). Proprio per questo la riunione di Solano punta a definire una piattaforma comune di richieste e un percorso tecnico-istituzionale condiviso, affinché la tutela ambientale proceda di pari passo con il diritto all’esercizio venatorio e con la valorizzazione delle comunità locali”.