“Visioni di Monasterace”, il progetto che valorizza il patrimonio culturale del territorio: la presentazione

“Visioni di Monasterace”, inserito all’interno del progetto M.O.R E., dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della città e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR, sarà presentato il 31 agosto alle ore 21 presso il Castello del Borgo Antico di Monasterace, alla presenza delle autorità istituzionali e accademiche. Interverranno il Sindaco di Monasterace Carlo Alberto Murdolo, l’Assessore all’Istruzione Giuseppe Pappallo, il consigliere regionale Salvatore Cirillo, il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria Piero Sacchetti e i docenti dei corsi coinvolti. Il tutto sarà moderato dalla professoressa Patrizia Giancotti.

Il progetto è il risultato di un laboratorio svolto dagli studenti all’interno del Castello nel Borgo Antico di Monasterace, un’esperienza formativa che ha permesso di intrecciare creatività, memoria storica e territorio. Da questa attività sono nati due prodotti laboratoriali che saranno presentati al pubblico: un progetto grafico che interpreta visivamente l’identità storica e contemporanea della città e un progetto video: un documentario atto a raccontare Monasterace attraverso narrazioni visive. “Visioni di Monasterace” nasce con l’obiettivo di coniugare arte, formazione e territorio, stimolando nei giovani un approccio creativo e critico alla realtà locale e offrendo alla comunità nuove prospettive di sviluppo culturale e turistico.