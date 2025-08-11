Viola, MyEnergy è il nuovo main sponsor della stagione 2025-2026

StrettoWeb

Redel Viola Reggio Calabria è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con Myenergy Spa che proseguirà il suo impegno nel ruolo di Main Sponsor anche per la stagione sportiva 25/26. Quello tra la Viola e l’azienda di San Donato Milanese è un rapporto solido e fortemente voluto che si arricchisce di ulteriore progettualità e di un nuovo importante capitolo.

Myenergy Spa, leader nelle energie rinnovabili da oltre 20 anni è specializzata nel Fotovoltaico e nell’ Efficienza Energetica per Aziende, Famiglie e Pubblica Amministrazione. Myenergy fornisce soluzioni energetiche innovative e sostenibili, focalizzandosi sull’efficienza e l’innovazione nel settore fotovoltaico e nelle comunità energetiche.

Già presente nella scorsa stagione come Main Sponsor e sulla maglia dei neroarancio, Myenergy rafforza il proprio impegno al fianco del Club, confermando la presenza sui principali asset della Pallacanestro Viola e riconfermando per il terzo anno consecutivo una collaborazione in linea con i valori promossi dall’azienda e con le soluzioni green che propone ai propri clienti, sia famiglie che imprese.

“Siamo orgogliosi di rinnovare anche per la prossima stagione la nostra partnership con la società neroarancio nel ruolo di Main Sponsor. – si legge nella nota congiunta – Abbiamo scelto di sostenere con convinzione la Viola non solamente perché siamo legati alla città di Reggio e a questi colori ma anche perché crediamo nel progetto neroarancio e nel valore formativo dello sport, nella sua capacità di trasmettere dedizione, rispetto e spirito di squadra, principi su cui si fonda il nostro lavoro quotidiano. Abbiamo una visione globale del futuro e promuoviamo con convinzione la sostenibilità dal punto di vista ambientale. Rivolgiamo tutto il nostro impegno al lavoro e riscontriamo programmazione e visione del futuro anche nella progettualità della Viola che sosteniamo con convinzione e passione“.

Dalla società arrivano il plauso e la soddisfazione per il rinnovo dell’accordo, la partnership con Myenergy riempie di orgoglio i neroarancio e rende più solide le basi per la condivisione dei progetti futuri sia sulla Prima Squadra che sul Settore Giovanile.