“Viaggio in Calabria con il Rapporto Montagne Italia 2025 e con la Piattaforma per le Elezioni”

“Uncem e Legambiente incontrano in Calabria Comuni, Unioni, imprese, Associazioni, terzo settore, cittadini, sindacati, Candidati e Candidate Consiglieri regionali, Parlamentari, parroci, studenti. In dialogo verso le Elezioni. La Montagna pezzo portante della Calabria alle urne. Incontri pubblici, per conoscere le dinamiche sociali ed economiche della Calabria, dell’Appennino e di tutte le Montagne italiane. Per rafforzare la centralità delle Montagne in Calabria e capire come insieme i paesi fanno il Paese”. E’ quanto si legge in una nota.