Vara a Messina, gli appuntamenti della vigilia di Ferragosto

Continua il programma degli appuntamenti dell’Agosto Messinese 2025, coordinato dall’Assessorato alle Politiche Culturali e al Turismo, d’intesa con il Sindaco Federico Basile, patrocinato dal Ministero della Cultura e sostenuto dal contributo dell’Assessorato regionale del Turismo, guidato dall’on. Elvira Amata e in raccordo con il Ministero del Turismo. Il calendario si concluderà venerdì 15 agosto con la Processione della Vara e gli eventi collaterali.

Oggi, Giovedì 14 agosto, alle ore 18.30, uscita dei Ceri Votivi in corteo da Palazzo Zanca a Piazza Castronovo. Alle 20.30, la Santa Messa a Piazza Castronovo, presieduta da Sua Eccellenza l’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla. Alle 21, Passeggiata dei Giganti da Piazza Unione Europea a Piazza Castronovo e ritorno.